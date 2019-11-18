Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı

Karaköprü Belediyesi bir açıklama yayımlayarak vergi borcu olan mükelleflerin borçlarının 2. taksitinin ödemeleri için son günün 30 Kasım Cumartesi günü olduğu konusunda uyarıda bulundu. Karaköprü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yapılandırılan veya mükellef oldukları emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borçlarının 2. taksitinin son ödeme günü 30 Kasım Cumartesi günüdür. Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar vergi borçlarının birinci taksitinin borçlarını ödemeleri gerekmektedir” denildi.

Vatandaşların vergi borçlarını Karaköprü Belediyesi girişindeki veznelerde veya belediyenin internet sitesinden de online olarak yapabilecekleri öğrenildi.