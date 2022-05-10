Karaköprü Belediyesinden vergi uyarısı

Karaköprü Belediyesi vergi borcu olan mükelleflerin 2022 yılı borçlarının ilk taksitinin ödemeleri için son günün 31 Mayıs Salı günü olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Karaköprü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yapılandırılan veya mükellef oldukları emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergisi borçlarının 2022 yılı 1. taksitinin son ödeme günü 31 Mayıs Salı günüdür.

Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar vergi borçlarının birinci taksitinin borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda veznelerimizde personellerimiz mesai saatleri içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” denildi.

Vatandaşların vergi borçlarını Karaköprü Belediyesi girişindeki veznelerde veya belediyenin internet sitesinden de online olarak yapabilecekleri ldi.