Karaköprü Belediyespor Erbaaspor'a maçına hazırlanıyor

lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. Hafta maçında sahasında oynayacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. Hafta maçında 2 Aralık Pazar günü Erbaaspor'u ağırlayacak. Yenilenen Faruk Çelik Stadında oynanacak olan maçta Karbel Karaköprü Belediyespor galip gelerek geçen hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Karaköprü ekibi yoğun yağış altında yaptığı antrenmanda güçlendirme ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanı son bölümünde çift kale maç yapan kırmızı siyahlı ekipte futbolcuların istekli çalışması yüzleri güldürdü. Antrenmanı Kulüp 2. Başkanı Mithat Şaka ile yöneticiler Ahmet Badıllı, Necati Topal ve Mustafa Kemal Polat da takip etti.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, maça iyi hazırlandıklarını ve geçen hafta aldıkları kötü mağlubiyeti telafi etmek istediklerini belirterek, “Sakat ve cezalı arkadaşlarımız da var ancak genç futbolcularımız bu açığı kapatacaktır. İyi bir çalışma geçirdik. Arkadaşlarımızın istekli ve mücadeleci çalışması bizi mutlu etti. Erbaaspor maçında taraftarımızın da desteğiyle inşallah galip geleceğiz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Erbaaspor'u konuk edeceği maç 2 Aralık Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Maçtan önce yenilenen Faruk Çelik Stadının açılışı için 11.00'de bir tören düzenlenecek ve törene efsane milli futbolcular Rüştü Reçber, Ahmet Dursun ve Ergün Penbe de konuk olarak katılacak.