Karaköprü Belediyespor galibiyetle başladı

Lig 1. Grupta sezonun ilk maçında sahasında Şile Yıldızspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonunun ilk maçında Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezona 3 puan alarak başladı. Karaköprü ekibinin gollerini Emre Okur ve Gökdeniz Varol kaydetti. Maça ev sahibi Karaköprü Belediyespor hızlı başlarken henüz 6. dakikada Emre Okur ile öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip net pozisyonları golle sonuçlandıramayınca ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıda çekişmeli geçerken, 77. dakikada Karaköprü Belediyespor Gökdeniz Varol'un ayağından bir gol daha buldu. Son dakikalarda rakip takım Şile Yıldızspor baskı kurarken, 87. dakikada Tahsin'in golüyle farkı bire indirse de Karaköprü ekibi maçı bırakmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Karaköprü Belediyespor'da Hakan Albayrak 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karaköprü Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Anagold Erzincanspor ile karşılaşacak.