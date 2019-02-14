Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 22. Hafta maçında Kocaeli ekibi Körfez Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 17 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmada Karaköprü ekibi hazırlıklarını sürdürürken, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Çalışmalarını tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlı ekip, rakibini ilk dakikadan itibaren sahasına hapsederek oyun kontrolünü eline almak ve etkili ataklarla sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan kendileri için son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Takımımız geçen hafta çok şanssız bir mağlubiyet aldı. Bu hafta hem bunu telafi etmek hem de çıkışa geçmek için sahamızda mutlaka kazanmamız gerekiyor. Taraftarımız sahamızı açtığımız günden beri sağ olsunlar desteklerini esirgemedi. Bu maç bizim için son derece önemli olduğu için bu maçta daha güçlü bir şekilde bizi desteklemelerini, stadı doldurmalarını istiyoruz. İnşallah biz de onlara layık olmak için mücadele edip galibiyeti armağan edeceğiz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Körfez FK ile oynayacağı maç pazar günü Faruk Çelik Stadında saat 13.00'te başlayacak, karşılaşmayı Edirne Bölgesi hakemi Gökhan Alkayalar yönetecek.