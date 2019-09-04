Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. lig 1. grupta sezona üç puanla başlarken, 2. hafta maçında karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Erzincan deplasmanından da 3 puan alarak sezona galibiyet serisiyle başlamak isteyen kırmızı siyahlı ekip maçın hazırlıklarını sürdürürken, güçlendirme ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan Karaköprü ekibinde futbolcuların istekli çalışması dikkat çekti.

Karbel Karaköprü Belediyespor teknik direktörü Hüseyin Dağ, Şile karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İyi bir takım oluşturduk ve iyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige başladık. İlk hafta sahamızda zaman zaman zorlansak da güzel bir galibiyet aldık. Cumartesi günü yine zorlu bir deplasman maçına çıkacağız. Ben inanıyorum ki Erzincan maçında takımımız yine elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacak ve 3 puan için savaşacaktır" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağı maç 7 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Kırmızı siyahlı ekip daha sonra hafta içi Siirt İl Özel İdaresi ile kupa maçına çıkacak.