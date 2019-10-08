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Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında karşılaşacağı Kızılcabölükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


TFF 3. lig 1. grupta 6 haftada 14 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor 7. Hafta maçında Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek.


Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak olan karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karaköprü ekibi, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek ve liderliği ele geçirmek istiyor. Son idmanda futbolcuların hırsı dikkat çekerken, takım olarak galibiyete kenetlendi.


Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan taraftarlara çağrıda bulunarak, önemli maçta takıma sahip çıkmalarını ve tribüne gelmelerini istedi.


Kulüp Başkanı Aslan, "Takımımız sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Bizim sezon başından beri yapılanmamızda hedefimiz şampiyonluktu ve çok şükür bu yolda iyi başladık. Sahada güzel mücadele veren futbolcularımızın taraftarımızın desteğine ihtiyacı var. Tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimizi bu maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.


Çarşamba saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Hakemi Serhad Ürkmez yönetecek.

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