Karaköprü Belediyespor liderliğini sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Artvin Hopaspor'la berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 8. hafta maçında deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak 18 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı, Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Keklik, Necdet Demir ve Ferit Çakmaklı da tribünden izledi.