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Karaköprü Belediyespor sezona Silivri'de başlıyor

Türkiye 3.

Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin ikinci devresinin ilk maçında yarın İstanbul deplasmanında Silivrispor'a konuk oluyor.


3. Lig 4. Grupta Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor sezonun ikinci devresini İstanbul deplasmanında açıyor. Ligin 18. hafta maçında Silivrispor'un konuğu olacak olan kırmızı siyahlı ekip galibiyetle dönmeyi ve sezonun ikinci devresine iyi başlamayı hedefliyor. Silivri İlçe Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 12.00'de başlayacak ve maçı Çorum bölgesi hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.


Karbel Karaköprü Belediyespor bu karşılaşma öncesi 17 maçta 21 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

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