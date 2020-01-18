Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı

Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta 24 Anagold Erzincanspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 19. Hafta maçında 24 Anagold Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta rakibini Emre Okur'un 16. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor'un yeni Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Maça ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor baskılı başlarken, 16. Dakikada gelişen organize atakta yeni transfer Yasin Reis'in ortasında golcü futbolcu Emre Okur kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip 24 Anagold Erzincanspor beraberlik golü için geliştirdiği ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Karaköprü Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol üretmek için ataklar geliştirse de Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen Çilingir kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor maçı 1-0 kazarak 3 puanın sahibi oldu ve 19. Haftada 29 puana ulaştı.

Maç sonunda futbolcular galibiyeti taraftarla kutlarken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı.