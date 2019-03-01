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Karaköprü Belediyespor üç puanı tek golle aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 24.

Hafta maçında sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta 24. Hafta maçında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 68. Dakikada Emre Demir'in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.


Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 32'ye çıkararak 7. sıraya yerleşirken, Artvin Hopaspor 27 puanda kaldı.

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