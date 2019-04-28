Karaköprü Belediyespor üç puanı tek golle aldı

Hafta maçında sahasında Şile Yıldızspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta. 32. Hafta maçında Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 90. dakikada Yasin Resi'in attığı frikik golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmada ilk yarıda kontrolü elinde tutan Karaköprü ekibi yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında Karaköprü Belediyespor'lu Yasin Reis ve Yeldar Yamaç'ın birer şutu direkte patladı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren kırmızı siyahlı takım yakaladığı birçok fırsatı cömertçe harcadı. Maçın son dakikaları yaklaşırken Yeldar Yamaç orta sahadan aldığı topla ceza sahası dışında Sile Yıldızspor'lu futbolcu tarafından düşürüldü. Topun başına geçen Yasin Reis kullandığı frikikle meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 41'ye çıkararak 6. Sıraya yerleşirken, Şile Yıldızspor 39 puanda kaldı.

Ligin son maçında Karbel Karaköprü Belediyespor şampiyonluğunu garantileyen Hekimoğlu Trabzonspor'un konuğu olacak.