Karaköprü Belediyespor Yomra'yı dışarıda avladı

Lig 1. Grupta 19. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 19. haftasında deplasmanda Trabzon ekibi Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Çetin bir mücadeleye sahne olan maçı Karbel Karaköprü Belediyespor uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Maçın ilk yarısını Yomraspor Hacı Şükrü Çiçek'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Karbel Karaköprü Belediyespor üstünlüğü ele geçirirken 66.dakikada Yasin Reis'in ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Galibiyet için bastıran kırmızı siyahlı ekip aradığı golü 90+4'te Ramiz Ok ile buldu ve zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı.

Karbel Karaköprü Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşirken, Yomraspor 27 puanda kaldı.