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Karaköprü Belediyespor'da alt yapı seçmeleri yapıldı

TFF 3.

lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve futbola kazandırılması için alt yapı seçmeleri gerçekleştirdi.


Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yetenekleri bulup takıma kazandırmak için alt yapı seçmeleri gerçekleştirdi. 3 gün süren seçmelere çok sayıda genç futbolcu adayı katılırken, seçmelerde yeteneklerini sergiledi. Seçmelerde 2003- 2007 arası doğumlu adaylar katılırken, Karaköprü Belediyespor altyapı antrenörleri tarafından yapılan maçlar ve testler ile yeteneklerini gösterdi.


Seçmeler sonunda yetenekleriyle dikkat çeken ve gelişime açık futbolcu adayları yöneticilerden not aldı. Yapılacak değerlendirmelerin ardında altyapıya kazandırılacak adaylara belirlenecek.

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