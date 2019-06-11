İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü Belediyespor'da altyapı seçmeleri yapılacak

Karbel Karaköprü Belediyespor’da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.

Karbel Karaköprü Belediyespor'da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.


Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yetenekleri bulup takıma kazandırmak için alt yapı seçmeleri yapacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında saat 16.00'da yapılacak olan seçmelere 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmelerin Karaköprü'de Çankaya Mahallesi'nde bulunan Efor halı saha tesislerinde yapılacağı öğrenilirken, lisanslı futbolcuların kulüplerinden izin almaları gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.