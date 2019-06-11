Karaköprü Belediyespor'da altyapı seçmeleri yapılacak

Karbel Karaköprü Belediyespor’da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.
Karbel Karaköprü Belediyespor'da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.
Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yetenekleri bulup takıma kazandırmak için alt yapı seçmeleri yapacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında saat 16.00'da yapılacak olan seçmelere 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmelerin Karaköprü'de Çankaya Mahallesi'nde bulunan Efor halı saha tesislerinde yapılacağı öğrenilirken, lisanslı futbolcuların kulüplerinden izin almaları gerektiği belirtildi.