Karaköprü Belediyespor'da altyapı seçmeleri yapılacak

Karbel Karaköprü Belediyespor'da yeni yeteneklerin keşfedilmesi için alt yapı seçmeleri yapılacak.

Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yetenekleri bulup takıma kazandırmak için alt yapı seçmeleri yapacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında saat 16.00'da yapılacak olan seçmelere 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu adaylar katılabilecek. Seçmelerin Karaköprü'de Çankaya Mahallesi'nde bulunan Efor halı saha tesislerinde yapılacağı öğrenilirken, lisanslı futbolcuların kulüplerinden izin almaları gerektiği belirtildi.