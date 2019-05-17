Karaköprü Belediyespor'da görev dağılımı belirlendi

Mustafa Aslan'ın yeniden Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı seçilmesinin ardından kırmızı-siyahlı ekipte görev dağılımı yapıldı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da yapılan olağan kongrede Mustafa Aslan'ın tekrar Kulüp Başkanı seçilmesinin ardından yeni yönetimin görev dağılımı belirlendi.

Kulüp Başkanı Mustafa Aslan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda görev dağılımını yapılırken, kulübün yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Mustafa Aslan Kulüp Başkanı, Mehmet Mevlüt Keklik 2. Başkan ve Futbol şube sorumlusu, Ferit Çakmaklı Genel Sekreter, Şıh Müslüm Korkmaz Genel Sayma, Mehmet Nimetoğlu Taraftar Sorumlusu, Fehmi Öncel Altyapı Sorumlusu,Yaşar Aksoy Halkla İlişkiler Sorumlusu, İbrahim Halil Çiftçi Sponsorluk ve Reklam Sorumlusu, Ahmet Kemal Şimşek Tanıtım ve Medya Sorumlusu ,Sait Toprak Proje Geliştirme Sorumlusu, Ahmet Badıllı Dış İlişkiler Sorumlusu, Vedat Yurum Stadyum Organizasyon Sorumlusu ve Necdet Demir Kulüp İdare Amiri olarak belirlendi.