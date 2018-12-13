Karaköprü Belediyespor'da Hüseyin Dağ Dönemi

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Şanlıurfalı Teknik Direktör Hüseyin Dağ'ı getirdi.

TFF 3. ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da teknik direktörlüğe Şanlıurfalı teknik adam Hüseyin Dağ getirildi. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Karaköprü ekibi bir yıldan fazladır takımın başında olan Mehmet Yozgatlı ile yollarını ayırırken, ondan boşalan koltuğa bir dönem PTT 1. ligde Şanlıurfaspor'u da çalıştıran teknik direktör Hüseyin Dağ getirildi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan Hüseyin Dağ'ın kulübe hayırlı olmasını dilerken, "Sezona Mehmet hocamızla devam kararı alarak başladık. Ancak 16 hafta geçmesine rağmen istediğimiz performansı ve sonuçları yakalayamadık. Biz de kan değişiminin takıma fayda getireceğini düşünerek Mehmet hocamızla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Takımımızın başına da Şanlıurfalı Hüseyin Dağ hocamızı getirmeye karar verdik ve görüşmeler sonucunda anlaşma sağladık. İnşallah Hüseyin hocamızla istediğimiz başarıyı yakalayacak ve hedeflerimize ulaşacağız. Mehmet Yozgatlı hocamıza ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hüseyin hocamız camiamıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Hüseyin Dağ ise, Karaköprü Belediyespor'un kendisine yaptığı tekliften dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, takımı başarıya ulaştırmak için ekibiyle birlikte elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini sözlerine ekledi.

İmza törenin ardından Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Hüseyin Dağ Futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.