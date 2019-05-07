Karaköprü Belediyespor'da Mustafa Aslan güven tazeledi

Karbel Karaköprü Belediyespor'da Mevcut Başkanı Mustafa Aslan, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tüm delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'un olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Kongre salonunda gerçekleşen olağan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kulübün 2018-2019 sezonu faaliyet raporu ibraz edildi. Daha sonra tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Aslan yeniden kulüp başkanı olarak seçilirken, yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Kongrede konuşan Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, “Geçen 1 yıllık süreçte TFF 3. Ligde mücadele eden ve Şanlıurfa'nın 2. Profesyonel takımı olan Karaköprü Belediyespor'umuzun bu sezon TFF 3. Lig 1. Grupta ligi play off potasının hemen altında 6. Sırada tamamlamıştır. Biz her zaman hedefleri olan bir kulübün yönetim kurulu olarak sezon başından itibaren takımımızın başarısı için çalıştık gerek içeride gerekse dışarıdaki tüm maçlarda takımımızın yanında olmaya çalıştık. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'nin desteğiyle 2016-2017 sezonunda bölgesel amatör ligde şampiyon olan takımımız 30 yıllı tarihinde ilk defa profesyonel liglere yükselme başarısı göstermişti. Profesyonel ligde mücadele ettiğimiz 2 sezonda da mücadelemizi sürdürerek takımımızı ligde tutmaktan ziyade üst lige yükselme çabası içinde olduk.

Bugüne kadar kulübümüze başkan, yönetici, teknik heyet, futbolcu ve çalışan olarak emek vermiş herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ve ilçemize güzel bir stadyum kazandıran Karaköprü belediye başkanımız sayın metin Baydilli'ye etmek istiyorum. Gerçekten başkanımız Karaköprü'de sporun gelişmesi için, gençlerin spora yönelmesi için önemli çalışmalarda bulunuyor” diye konuştu.