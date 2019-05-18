Karaköprü Belediyesporlu sporcu Avrupa şampiyonu oldu

Karbel Karaköprü Belediyesporlu Bilek Güreşçisi Emre Albaş Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen 29. Avrupa şampiyonasında 60 kiloda bütün rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karaköprü Belediyespor'un bilek güreşi takımı sporcuları Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil etmeye devam ediyor.

30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 29. Avrupa şampiyonasında önceki gün yapılan müsabakalarda Karbel Karaköprü Belediyespor'un Bilek Güreşçisi Emre Albaş bütün rakiplerini yenerek kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu sporcuyu kutlayan Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, şampiyonada mücadele eden Karaköprü Belediyesporlu tüm sporcuların aynı başarıyı yakalamasını diledi.

Kulüp Başkanı Aslan, “Karaköprü Belediyespor olarak sadece futbolda değil bilek güreşinde de Şanlıurfa'mızı temsil ediyoruz. Yunanistan'daki Avrupa şampiyonasında sporcumuz Emre Albaş altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum“diye konuştu.