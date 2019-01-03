Karaköprü Belediyespor'un Antalya kampı başladı

Ligde ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

TFF 3. Lig 1. Grupta Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. Teknik Direktör Hüseyin Dağ yönetiminde çalışmalara başlayan Kırmızı Siyahlı ekip iyi bir kamp geçirerek lige hazır girmek istiyor. Karaköprü ekibi 10 gün sürecek kampın ardından Şanlıurfa'ya dönecek ve ikinci devrenin ilk maçı olan Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına burada devam edecek. Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ hazırlıkları değerlendirirken, ikinci devreye daha güçlü girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Dağ, “Ligin ilk devresini geride bıraktık ve birkaç günlük aradan sonra ikinci devre çalışmalarımıza tesislerimizde başladık. Şimdi de Antalya'da 10 günlük kampta takımımızı güçlendirip döneceğiz ve Batman Petrolspor maçına hazır çıkacağız. Kampımız takımımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor ikinci devrenin ilk maçında Batman Petrolspor'u sahasında ağırlayacak.