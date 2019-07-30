Lig 1. grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor' un fikstürü belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip ilk hafta maçını sahasında Şile Yıldızspor ile oynayacak.

TFF 3. Ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor' un TFF 3. Lig 1. Grupta fikstürü belli oldu. Kırmızı siyahlı ekip ilk maçını kendi sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor ile oynayacak.

Karaköprü Belediyespor' un 2019-2020 sezonunda ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1.hafta: K.Karaköprü Belediyespor- Şile Yıldızspor 2. hafta: Anagold Erzincaspor - K.Karaköprü Belediyespor, 3. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor 4. hafta: Manisaspor- K.Karaköprü Belediyespor 5. hafta: K.Karaköprü Belediyespor -Çatalcaspor 6. hafta: Yomraspor - K. Karaköprü Belediyespor 7. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölükspor 8. hafta: Artvin Hopaspor - K.Karaköprü Belediyespor 9. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - Tokatspor 10. hafta: Sultanbeyli Belediyespor - K.Karaköprü Belediyespor 11. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - Yeni Orduspor 12. hafta: Serik Belediyespor- K.Karaköprü Belediyespor 13. hafta: Düzcespor - K.Karaköprü Belediyespor 14. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - Silivrispor 15. hafta: Cİ Grup Buca - K.Karaköprü Belediyespor 16. hafta: K.Karaköprü Belediyespor - Çankaya FK ve 17. hafta: Erzinspor - K.Karaköprü Belediyespor.