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Karaköprü Belediyespor'un rakipleri belli oldu

TFF 3.

ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor, kura çekimi sonucunda 2019-2020 Sezonunda 1. grupta yer alırken, kırmızı siyahlı ekibin rakipleri de belli oldu.


ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2019-2020 sezonunda yer alacağı grup ve rakipleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucunda Karaköprü ekibi lig 1. grupta yer aldı.


Karbel Karaköprü Belediyespor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Tire 1922 Spor Kızılcabölükspor, Sultanbeyli Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Erzin Belediyespor, 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor, Yomraspor, Yeni Orduspor, Tokatspor, Çankaya FK, Düzcespor, Çatalcaspor, Silivrispor, Şile Yıldızspor ile mücadele edecek.

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