Karaköprü çarşısı açılışa hazır

Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Kaymakamlığının hem ilçedeki çarşı ihtiyacını gidermek hem de dezavantajlı vatandaşları iş hayatına teşvik etmek amacıyla Çankaya mahallesinde hayata geçireceği çarşı projesi sona erdi ve açılışa hazır hale geldi. Kısa sürede yapımı tamamlanan çarşının otantik yapısı dikkat çekerken, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Çarşının açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak ve dükkanlar başvuruda bulunan ve uygun bulunan dezavantajlı vatandaşlara teslim edilecek. Çarşının Karaköprü'ye hayırlı olmasını dilerken, önemli ve örnek bir projeyi hayata geçireceklerine dikkat çeken Baydilli, "Çarşımızın yapımını tamamladık ve gerçekten güzel bir yapı ortaya çıktı. Bu projeyle hem ilçemizdeki çarşı ihtiyacını bir nebze gidereceğiz hem de dezavantajlı vatandaşlarımızın kendi işlerini yapmalarına yardımcı olacağız. Önümüzdeki günlerde İnşallah başvurarak gerekli şartları karşılayan dezavantajlı vatandaşlarımıza dükkanlarını teslim edeceğiz ve çarşımızın açılığını gerçekleştireceğiz. Bu projeyle ilgilenen ve büyük emeği olan ilçe Kaymakamımız Ahmet Yıldız'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çarşı projemiz ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bin 715 metrekare alan üzerine kurulan ve tamamlandığında içerisinde aktar, züccaciye, kurutulmuş sebzeci, telkari dükkanı, sahaf, kırtasiye, ayakkabı tamircisi, cafe ve restoran gibi dükkanların olacağı çarşıda dükkanların boyutu 14, 22, 32 ve 42 metrekare arasında değişirken, bu projeyle vatandaşların birçok ihtiyacını giderecek işletmeler yer alacak.