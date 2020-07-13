Karaköprü Doğukent'te yol seferberliği

Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Karaköprü'de imara açılan alanlarda ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü'de İlçenin en hızlı gelişen mahallelerinden olan Doğukent mahallesinde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve ulaşımı daha rahat sağlanabilmesi için Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine kazandırıyor.

'Yol medeniyettir' düsturuyla vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her geçen gün modernleşen ve büyüyen Karaköprü'ye yeni yollar kazandırdıklarını dile getirerek, "Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç alarak nüfusunu katlıyor. Biz de 'yol medeniyettir' diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. Seyrantepe mahallemiz dışında diğer mahallelerimize de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırıyoruz, bozulan yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle durmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.