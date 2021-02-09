İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları çamurdan kurtarmak için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyorKaraköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları çamurdan kurtarmak için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor


Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatlarıyla kırsal mahallelerde köy içi yolları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Küçük Alanlı kırsal mahallesinde kış şartlarında bozulan ve çamurlaşan köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yeniledi.


Kırsal mahallelere de hizmetin en iyisini götürmeye özen gösterdiklerini kaydeden Baydilli, "Kırsal mahallelerimizin kışın çamurlu yollara maruz kalmasını elbette istemeyiz. Biz kırsaldaki vatandaşımıza da hizmet etmekle, sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Kırsal hizmetler ekiplerimiz kırsal mahallelerimizdeki yol sıkıntılarını gidermek adına çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" diye konuştu.


Küçük Alanlı kırsal mahallesindeki vatandaşlar da yapılan çalışmalarla çamurlu yollardan kurtulduklarını dile getirerek, Baydilli'ye ve ekiplere teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.