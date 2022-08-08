Karaköprü kırsalına kalıcı yatırım hizmeti

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götürmeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, kırsaldaki vatandaşların düğün, taziye, nişan, toplantı ve misafir ağırlama gibi her türlü etkinliklerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar birçok mahalleye kazandırıldı. Şahin Mahallesinde kalıcı yatırım olarak kazandırılan çok amaçlı salon ve muhtar evinin yapımı tamamlandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla kırsal mahallelere köy içi yol yenileme, çok amaçlı salon, sentetik çim saha yapımı gibi hizmetler kazandırılırken, tüm kırsal mahallelerde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Karaköprü'de topyekûn bir hizmet anlayışı benimsediklerine dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin her noktasına gerekli hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Baydilli, “Şahin Mahallemizdeki vatandaşlarımıza çok amaçlı salon sözü vermiştik, hızlıca yer belirleyip yapımına başladık. Çok şükür ki sözümüzü tuttuk ve çok amaçlı salonumuzu tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduk. Bunun gibi birçok kırsal mahallemize çok amaçlı salon kazandırdık. Bunun yanında toplu taşımalı eğitimin olduğu ve nüfusu fazla olan kırsal mahallelerimizde de sentetik çim saha yaptık. Tüm kırsal mahallelerimizde mezralarıyla birlikte köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak yolları yeniledik. Yani 86 mahalle ve 90 mezra olmak üzere 176 kırsal yerleşkemizin hepsine dokunduk, hizmet götürdük. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şahin Mahalle Muhtarı Nasrettin Kına, Karaköprü Belediyesinin köylerinde güzel hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek Başkan Baydilli'ye ve kırsal hizmetler ekiplerine vatandaşlar adına teşekkür etti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol yenileme, çok amaçlı salon ve sentetik çim saha hizmetlerini programlı olarak sürdürüyor.