Karaköprü kırsalına yeni bir çok amaçlı salon kazandırıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki Şahin kırsal mahallesine yapılan çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirilirken, kırsala kazandırılan 43'üncü çok amaçlı salonun açılışına gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak ve daha yaşanılabilir kılmak için hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki Şahin kırsal mahallesinde vatandaşların taziye, toplantı, nişan gibi programlarını yapabilmeleri için 300 metrekare alan üzerine çok amaçlı salon inşa edildi. Yapımı tamamlanan 43'üncü çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, belediye meclis üyeleri ve kırsal mahalledeki vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki 86 kırsal mahalle ve 90 mezraya merkezdeki hizmetleri götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Kırsal mahallelerimizde çok amaçlı salon, sentetik çim saha ve yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün Şahin mahallemiz ile birlikte 43. Kırsal mahallemize çok amaçlı salon kazandırmış olduk. Buradaki yapımız köy konağı tarzında olup düğün, taziye, toplantı, nişan ve misafir ağırlama gibi programlarda vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Biz Karaköprü'yü parlayan yıldız haline getirip bize inanan vatandaşlarımızı mahcup etmemek için çalışmaya ve projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise yaptığı konuşmada,“ Karaköprü'nün ortalama 30 yıllık bir yerel yönetim geçmişi olmasına rağmen sanki yüz yıllık bir ilçeymiş gibi görünüyor. Burada bir şehir kültürünü ve düzeni görebiliyoruz. Şazeli Ali Dedenin manevi koruyuculuğu ile birlikte bu ilçede toplumsallaşma ve birliktelik olduğuna şahit oluyoruz. Şahin Mahallesine kazandırılan çok amaçlı salon birçok işleve sahip güzel bir yapı olarak hizmet veriyor. Güzel günlerde kullanılan, güzel faaliyetlerin yapıldığı bir yer olarak kullanılmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şahin Mahallesi Muhtarı Nasrettin Kına, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını dile getirirken, çok amaçlı salon için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür etti.

Açılışın ardından Vali Ayhan ve Başkan Baydilli çok amaçlı salonda oturup kırsal mahalledeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.