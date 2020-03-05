Karaköprü kırsalında parke çalışması

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatı ile kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar ile mahallelerin çehresi değişiyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kızlar Kırsal mahallesinde başlatılan kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte Kızlar mahallesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Baydilli, “Plan ve program dahilinde kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kırkpınar kırsal mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmaları tamamlayarak Kızlar mahallemize ekiplerimiz geçti. Buradaki çalışmalarda bitirildikten sonra nüfusa göre büyük olan mahallemizde çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarda emeği geçen Şanlıurfa Valiliğimize ve Öz verili bir şekilde çalışan Fen işleri ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kızlar Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Yavuz ise, Karaköprü Belediyesi tarafından mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.