Karaköprü kırsalında spor yatırımı

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere ve kırsaldaki gençlere yatırımlarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli'nin talimatıyla Bezirci kırsal mahallesine gençlerin spor yapması için inşa edilen sentetik çim sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Bezirci mahallemize seçim zamanında söz vermiştik. Kendileri çok amaçlı salon istemeyip çocuklar için halı saha istediler, biz de o zaman sözünü verdik ve şükürler olsun ki bugün akdimizi gerçekleştiriyoruz. Kırsalımızı da kalkındırma adına önemli yatırımlar, hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Sentetik sahamız Bezirci mahallemize ve gençlere hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaç ve talebe göre yeni sentetik çim sahalar kazandırmaya devam edecek.