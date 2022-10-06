Karaköprü kırsalında üstyapı çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini aralıksız bir çalışmayla sürdürüyor. Kırsalda üstyapı çalışmaları çerçevesinde yolları bozuk olan mahallelerde stabilize malzeme serilerken, yolları yenileyen Karaköprü Belediyesi Kırsal İşleri Müdürlüğü ekipleri kış ayları gelmeden kırsal mahallelerdeki bozuk yolların tamamını yenilemeyi hedefliyor.

Küçük Alanlı Kırsal Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışması yapan ekipler vatandaşların kış aylarında çamurlu yollarda kalmalarının önüne geçiyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yoğun bir mesai harcayan kırsal ekipleri kış ayları öncesi çamurlu yol kalmaması için çalışıyor. Baydilli kırsal mahallelerin kış aylarında çamurlu yol sorunu yaşanmaması için yolları sorunlu olan her mahalleye hizmet götürdüklerine değinerek çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceğini kaydetti. Baydilli, “Küçük Alanlı Mahallemizde köy içi yolların bozuk olması nedeniyle kırsal ekiplerimiz yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. İnşallah kış aylarına kadar da yollarında sorun olan mahallelerimizin hepsinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı kırsal ekiplerimize ve desteklerinden dolayı kırsaldaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Küçük Alanlı Mahallesinin ardından program dahilinde gerekli mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürecek.