İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelere yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, ilçeye bağlı Dolunay kırsal mahallesinde başlatılan çalışmalarla köy içi yollar stabilize malzeme serilerek yenileniyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kırsal Mahallelerimizi merkezden farksız görüyoruz ve hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Kırsal mahallelerimizde köy içi yolları yeniliyoruz ve yazın toz, kışın da çamur oluşumunu engelleyerek kırsaldaki vatandaşlarımızın yol sıkıntısı yaşamamasını sağlıyoruz. Özverili bir şekilde çalışan kırsal hizmetler ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.