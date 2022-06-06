Karaköprü kırsalında yol hizmeti sürüyor

Mustafacık Kırsal Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışmasıyla yollar yenileniyor

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor.

Mustafacık Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması gerçekleştirilirken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların yağışlı havalarda çamurlaşma, yaz aylarında da tozlanma oluşmaması için yolları stabilize malzeme serimiyle yeniliyor. Şu ana kadar tüm kırsal mahallelerde köy içi yolları yenileyen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yolları deforme olmuş mahallelerde yeniden çalışma gerçekleştiriyor. Mustafacık Kırsal Mahallesindeki vatandaşlar yol çalışması için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.