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Karaköprü kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini sürdürüyor.

Akpınar Kırsal Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışmasıyla yollar tozdan ve çamurdan kurtarılıyor


Karaköprü Belediyesi ilçe sınırlarındaki kırsal mahallelerde köy içi yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Akpınar Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması başlatılırken, mezrasıyla birlikte kırsal mahalledeki tüm köy içi yollar yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların özellikle kışın yollarda sıkıntı yaşamaması için kış öncesi yoğun bir çalışma yürütüyor.


Akpınar kırsal mahallesindeki vatandaşlar yapılan yol çalışmasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, yağışlardan dolayı bozulan yollarda kış mevsiminde yoların çamur olduğunu ve ulaşımda zorluk yaşadıklarını belirttiler. Yapılan çalışmayla artık yol sıkıntısı çekmeyeceklerini ifade ederek ekiplere teşekkür ettiler.

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