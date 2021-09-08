Karaköprü kırsalında yollar çamur ve tozdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki yolların daha iyi ve kullanışlı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Çıralı Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan çalışmayla köy içi yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerin yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal ekiplerine talimat verdi.

Çıralı Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederken, yağışlı aylara gelmeden yolların yapılmasıyla kışın çamur sorunu yaşamayacaklarını söyledi.