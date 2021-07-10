Karaköprü kırsalında yollar tozdan ve çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için yapılan çalışmalarla kırsaldaki vatandaşlar yaz aylarında tozlanma, kış aylarında da çamurlu yol sorunu yaşamıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sancak Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere götürülen hizmete önem verirken, tüm kırsal mahallelere aynı şekilde hizmet götürülmesi için çalışmaların takipçisi oluyor. Baydilli özellikle kırsal mahallelerde çamurlu ve tozlu yol sıkıntısı çekilmemesi için kırsal hizmetler ekiplerinin yaz ve kış aylarında şartlar el verdiği sürece çalışmasını sürdürmesini istiyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde yol çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.