Karaköprü kırsalında yollar yenileniyor

Karaköprü Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri, Düger Kırsal Mahallesinde köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yenileyerek tozdan ve çamurdan kurtarıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerdeki hizmetlerin kırsala taşınması için çalışan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için stabilize malzeme döşeme çalışması yapıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Düger Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması gerçekleştirilirken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere götürülen hizmetin üzerinde dururken, tüm kırsal mahallelere aynı şekilde hizmet götürülmesi ve sorunların giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları iletti.

Düger kırsal mahallesindeki vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Baydilli'ye ve ekibine teşekkür ederken, yolların düzelmesiyle özellikle kışın ciddi bir sıkıntıdan kurtulacaklarını ifade ettiler. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde yol çalışmalarını sürdürecek.