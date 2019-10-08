Karaköprü mahallerinde yollara kilitli parke döşeniyor

Karaköprü Belediyesi merkez ve kırsalda yol yapım çalımalarına devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kırkpınar Kırsal Mahallesinde köy içi yollarda kilitli parke döşeme çalışması yapılarak mahallenin tozdan ve çamurdan kurtarılması sağlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla gerçekleştirilen kilitli parke çalışmasında kırsal mahalle içindeki tüm yollarda kilitli parke döşenirken, vatandaşların kış aylarında çamurdan kurtulması, yazın da toz oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor.

Çalışmadan dolayı memnun olduklarını ifade eden Kırkpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Parmaksız, kilitli parkeyle birlikte özellikle kışın çamur sorunu yaşamayacaklarını kaydetti.

Karaköprü Belediyesi Kırkpınar Mahallesi'nin ardından öncelikle toplu taşımalı eğitimin olduğu mahallelerden başlayarak kırsal mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürecek.