Karaköprü meclisinde yeni dönem başladı

31 Mart yerel seçimler sonrası Karaköprü Belediye Meclisi ilk toplantısı Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin başkanlığında gerçekleştirdi. İlk oturumda Karaköprü Belediyesi Meclis Başkan vekili ve komisyon üyelerin seçimi yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde tekrardan Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Başkan Metin Baydilli, 2019 yılı Nisan ayının meclis toplantısına başkanlık yaptı. Karaköprü Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya, Karaköprü Belediye Meclisine seçilen üyelerin tamamı katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Karaköprü Belediye Meclis Başkan vekili ve komisyonların seçimi yapıldı. Kapalı oylama ile yapılan seçimlerde, AK Partili Ahmet Kaytan aldığı 24 oy ile Karaköprü Belediyesi Meclis Başkan Vekili seçilirken, Fehmi Öncel ve Ramazan Şerif Uma katip üye seçildi.

Komisyon üyelerinin seçimi ve Meclis gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından 2018 yılı Karaköprü Belediyesi Faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada 2018 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Toplantısı sonrası açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni dönemin Karaköprü için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. İlk toplantımızda Meclis Başkan vekili ve komisyon üyelerimizin seçimlerini yaptık. Komisyonlarda yer alan meclis üyelerimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde Karaköprü'müzü hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.