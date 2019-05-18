Karaköprü yaşam sokağında Ramazan coşkusu sürüyor

Karaköprü Belediyesi'nin vatandaşların Ramazan ayını güzel geçirmesi amacıyla yaşam sokağında gerçekleştirdiği iftar sonrası programları büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının dolu dolu geçirilmesi amacıyla her sene gerçekleştirdiği iftar sonrası etkinlikleri bu yıl yaşam sokağında yapılan programlarla devam ederken, gerçekleştirilen etkinliklerle Karaköprü'de Ramazan coşkulu bir şekilde geçiyor. Önceki akşam teravih namazında sonra gerçekleştirilen programda Nasrettin Hoca, İbiş gösterileri, çocuklarla çeşitli yarışmalar yapılırken, programın son kısmında ilahi dinletisi ve sema gösterisi gerçekleştirildi. Ayrıca çocuklar için de yüz boyama etkinlikleri yapılırken, vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi. Yaşam sokağında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Karaköprü Belediyesinin yaptığı programlardan memnun olduklarını dile getirerek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediyesinin Ramazan programları bugün teravih namazı sonrası Meddah, animasyon gösterileri ve çocuklar için yüz boyama, balon katlama etkinlikleriyle devam edecek.