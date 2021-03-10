Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir şirkete bağlı 107 personel için toplu iş sözleşme imzalandı.

Karaköprü Belediyesi kendisine bağlı BELKAR şirketinde bulunan 107 personel için yetkili Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve personel adında yetkilendirilen Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından atılan imzalar sonucu gerçekleştirilen sözleşmeyle işçilerin maaş ve haklarında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Baydilli "Gönül isterdi ki bütçemiz ve şartlarımız daha uygun olsun da personelimize daha fazla imkan sunalım. Biz personelimiz için şartlarımızı gerçekten zorladık ve elimizden geldiğince onların faydasına bir sözleşme yapmaya çalıştık. Personelimizin de ilçemiz için yapacakları hizmetlerle bunun karşılığı vereceğinden şüphem yok. Toplu iş sözleşmemiz BELKAR şirketimize bağlı personelimize ve belediyemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak da Baydilli'ye ve şirket yönetimine gösterdikleri fedakarlıklar için personel adına teşekkür etti.