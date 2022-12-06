Karaköprü'de asfalt yol yenileme seferberliği sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki eski asfalt yollar yenileniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimatla ilçede ömrünü tamamlamış, deforme olmuş tüm asfalt yolların yenilenmesi için seferberlik başlatılırken, gündüz ve gece vardiyalarıyla çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Karşıyaka Mahallesinde deforme olmuş asfalt yolların sökümü tamamlanırken, altyapı çalışmaları yapılan yollarda hemen sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Mahalledeki çalışmalar önemli oranda tamamlanırken, kalan yolların da kısa sürede tamamlanıp mahallede yenilenmemiş yol bırakılmaması hedefleniyor. Baydilli, vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için bozuk yolların yenilenmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerine değinerek, “Fen işleri ekiplerimiz ve yüklenici firma gerçekten iki vardiyalı mesaiyle ciddi bir çalışma seferberliği içerisine girdi. Karşıyaka Mahallemizde yolların önemli kısmı yenilendi ve kalan kısımlar da hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Narlıkuyu Mahallemizde de aynı zamanda çalışmalarımız devam ediyor. Orada da aynı şekilde asfalt yollarımızı yenileyip vatandaşlarımıza tertemiz yollar sunuyoruz. Yeni yollarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tüm mahallelerde asfalt, kilitli parke ve yol yenileme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.