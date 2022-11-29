Karaköprü'de asfaltlama çalışmalarında gece mesaisi

Karaköprü'de bozulan yollar sıcak asfalt serilerek yenilerken Karşıyaka Mahallesinde gece mesaisinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasını Başkan Metin Baydilli de inceledi

Karaköprü Belediyesi ilçede başlattığı yol yenileme seferberliği çerçevesinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Narlıkuyu ve Karşıyaka Mahallelerinde ömrünü tamamlayıp deforme olan yolları yenilemek için sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karşıyaka Mahallesinde altyapı çalışmaları ve reglajı biten yollarda sıcak asfalt serilmesine gece saatlerinde başlanırken, Baydilli de çalışmaları ziyaret edip yapılan işlemlerin gidişatıyla ilgili bilgi aldı. Gece mesaisinde olan personele kolaylıklar dileyen Baydilli, yağışlı havalar artmadan mahalledeki yolların bir an önce tamamlanması talimatı verdi. Çalışmaları inceledikten sonra bir açıklama yapan Baydilli vatandaşların yollarda mağdur olmaması için gece-gündüz mesaiyle çalıştıklarını dile getirdi. Baydilli, “Kış öncesi deforme olmuş asfalt yollarımızı yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşıyaka Mahallesi 4037. caddede altyapısı biten yolun aynı gün içinde reglaj düzenleme çalışması tamamlanıp hemen sıcak asfalt serimi çalışmasına başladık. Fen işleri ekiplerimiz yolun bir an önce tamamlanması için gece saatlerinde de asfalt çalışmasını sürdürüyor. Gece yarısına kadar bu yolu tamamlayıp yağmurlu havada sorun yaşanmasının önüne geçeceğiz. Karşıyaka ve Narlıkuyu Mahallelerimizde belirlenen yollarda asfalt serilerek yenilenen yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunup daha güzel yollarda seyahat etmelerini sağlayacağız. Burada gecenin bu saatine kadar emek veren tüm personelimize ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Yenilenen yollarımız ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarına bağlı olarak Narlıkuyu ve Karşıyaka Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürecek.