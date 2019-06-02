İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü'de Bayram öncesi yoğun mesai

Karaköprü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde sivrisinek, karasinek, larva gibi haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha sineksiz rahat bir bayram geçirmesi amacıyla artarak süren çalışmalarda araçlarla ve sırt pompalarıyla ilaçlama yapılıyor. Ekipler 14 merkez ve 86 kırsal mahallede başlattıkları ilaçlama seferberliğinde özellikle araçlarla gece ilaçlama çalışması yaparak sivrisinek ve haşerelerle mücadele ederken, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, dereler ve sazlık ve yeşil alanlar ilaçlanıyor.


Karaköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı telefondan Beyaz Masa birimine veya sosyal medya hesaplarından taleplerini iletmeleri gerektiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.