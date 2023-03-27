Karaköprü'de çamurlu yollar temizleniyor

Karaköprü Belediyesi'nce sel sonrası yollarda oluşan çamurlaşmayı temizlemek için oluşturulan ekipler, yıkama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaşanan sel sonrası oluşan çamurlaşmayı temizlemek için günlerdir çalışmalar sürerken daha sonra devam eden yağışlarla birlikte yollarda oluşan çamur ve malzeme birikiminin temizlenmesi için de Karaköprü Belediyesi'nce ekipler oluşturuldu. Selden etkilenen binalarda ve dairelerde çamur temizleme, kirli su tahliyesi ve eşya boşaltma faaliyetlerini günlerdir sürdüren ve çalışmalarda sona gelen Karaköprü Belediyesi ekipleri, hafta sonu gerçekleşen aşırı yağışlarla yollarda biriken çamur ve molozları da yaya ve araçların sıkıntı yaşamaması için köşe bucak temizliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, aşırı yağışlarla birlikte yeni bir sel tehlikesine karşı sürekli teyakkuzda olduklarını belirterek bir yandan da selin izlerini tamamen silmek için temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Baydilli, “Günlerdir personelimiz ciddi bir çaba göstererek selden etkilenen alanlarda gerek su tahliyesi gerekse çamur temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Tabi yağışlar devam edince yeni bir sel tehlikesine karşı da hazır bekleyen ekiplerimiz var. Bunun yanında aşırı yağışlar nedeniyle ana yollarda ve kaldırımlarda taşınmayla oluşan çamurlaşma ve moloz birikimi olduğu için ekiplerimiz oralarda da temizlik faaliyetlerini yürütüyor. Vatandaşlarımıza tertemiz bir ilçe sunmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm cadde ve yollarda temizlik çalışmalarını sürdürecek.