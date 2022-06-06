Karaköprü'de çevre haftası kutlandı

Karaköprü'de her yıl olduğu gibi 1 ile 7 Haziran Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa Valiliği, Karaköprü Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında Karaköprü'ye bağlı Atakent Mahallesinde bulunan mesire alanı ve Atatürk Ormanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Birçok sivil toplum kuruluşunun da paydaşlığını yaptığı etkinliklerde çevreyi korumanın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Atatürk Ormanında doğaya keklik salınımı ve doğa yürüyüşü ile başlarken, Karaköprü mesire alanında kurulan platform ve stantlarda çeşitli sunumlar, müzik dinletisi, çocuklar için eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu etkinlikleri her yıl gerçekleştirdiklerini ancak bu yıl farkındalık için Şanlıurfa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile birlikte daha farklı bir etkinlik yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Baydilli, “Çevre bilinci, doğayı koruma bilinci bu programlar çok önemlidir ve her zaman düzenlenecektir. Biz yerel yönetimler olarak daha güzel bir çevre için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İnsanların huzurlu, rahat bir şekilde zaman geçirebilecekleri ve temiz nefes alacakları yeşil alanlar oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, inancımız ve doğamız gereği doğayı koruma görevinin artık kurumlarla ve yasalarla korunduğunu dikkat çekerek, “Aslında doğanın korunmasının yasalarla olması çok vahim bir durumdur. Ormanları bekçi değil sevgi korur, bizim ormanları ve çevreyi korumayı içselleştirmemiz lazım. Çöpleri yere değil iki adım atarak geri dönüşüm kutusuna atalım ve çocuklarımıza da bunu aşılayalım” diyerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beyazgül de, “Çevre hepimizin ve bunu korumak sadece kurumların değil her bir bireyin görevidir. Çöplerimizi yere değil çöp kutularına atalım, atıklarımızı rastgele savurmadan geri dönüşüm kutularına bırakalım ki çevrenin korunmasına katkımız olsun” dedi.

Etkinlik protokol üyelerinin stantları gezerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle sohbet etmeleri ve alanda farkındalık için çöp toplamalarının ardından sona erdi.