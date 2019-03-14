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Karaköprü'de çocuklar kukla gösterisiyle eğlendi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için kukla gösterisi yapıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için kukla gösterisi yapıldı.


Karaköprü Belediyesi çocukların eğlenmesi için etkinlikler yapmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların eğlenmesi ve kukla sanatını görmesi için İstanbul Üniversitesi Reklarasyon Bölümü Halk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ertan Engin Tansı çocuklara yönelik bir kukla gösterisi yaptı. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinde yapılan müzikal kukla gösterisinde Türk müziğinin ve mizahının önemli isimlerinin kukla gösterileri sunuldu. Öğrenciler gösteride müziğe eşlik ederek doyasıya eğlendiler.


Öğrencilerin velileri ve öğretmenleri yapılan kukla gösterisi ve etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve Kültür Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler.

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