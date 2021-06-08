Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için basketbol kursu açtı. Doğukent Spor Kompleksi ve Çankaya Mahallesindeki çadır gençlik merkezinde açılan kurslara çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Doğukent Spor Kompleksinde açılan kursta çocuklar antrenmanlarını sürdürürken, temel basketbol eğitimi alarak temel atıyorlar. 50 öğrencinin katılımıyla başlayan kursta kayıtlar devam ederken deneyimli antrenörler eşliğinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kurslara katılan çocuklar boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkânı sağlamasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.