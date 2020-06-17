İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü'de dezenfekte çalışması tam hız devam ediyor

Karaköprü de tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler otobüs durakları, bina içleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Karaköprü Belediyesi Çin'in Wuhan kentinden aşlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte timi, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla 7 gün 24 saat çalışıyor.


İlçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında dezenfekte çalışması yapan ekipler yol, kaldırım, çöp konteynerleri, bina içleri dezenfekte ederken mikro sisleme aracıyla da hava da oluşabilecek bakterilerinde önüne geçiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.