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Karaköprü'de Doğukent ve Batıkent Mahalleleri dezenfekte edildi

Karaköprü Belediyesi, Korona virüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Dezenfekte timi tarafından Doğukent ve Batıkent Mahallesinde yollar, iş yeri ön kısımları, kaldırımlar ile binaların tamamında sterilizasyon çalışması yaptı.


Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, tüm Dünyayı etkisi altına alan, yeni tip Korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kurulan ve her gün bir mahalleyi baştan aşağı dezenfekte eden özel dezenfekte timi, Batıkent mahallesinde halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ederken, cadde ve sokakları da deterjanlı su ile yıkadı.


Dezenfekte timi tarafından Batıkent Mahallesinde başlatılan çalışmalar ile mahalle içi yollar, kaldırımlar iş yerlerinin ön kısımları ile bina girişlerini dezenfektan ile yıkayarak sterilizasyon çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan bina içi ve ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.


Karaköpru de korona viüs alınan tedbirler kapsamında oluşturulan özel dezenfekte timi Doğuken mahallesinde de yolları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.


İlçe genelinde devam eden çalışmalar Doğukent Mahallesinde kapsamlı bir şekilde yapıldı. Çalışma yapan ekipler yol, kaldırım, çöp konteynırları, ve bina içlerini dezenfekte etti.


Korona virüs ile mücadele kapsamında mahallelerinde yol, kaldırım, bina içleri gibi ortak kullanım alanlarının dezenkte edildiğini belirten Doğukent Mahallesi Muhtarı Ahmet Kızılateş, yapılan hizmetlerden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve çalışanlarına teşekkür etti.


Karaköprü Belediyesi Dezenfekte timinin teyakkuzda kalarak tüm mahallelerde sterilizasyon çalışmasını sürdürüp korona virüs tehdidine karşı ilçeyi temiz tutmaya devam edeceği belirtildi.

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