Karaköprü'de gece ilaçlaması aralıksız sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri vatandaşların sineksiz ve haşeresiz bir yaz geçirmesi amacıyla gece gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 14 merkez ve 86 kırsal mahallelerde özellikle araçlarla gece ilaçlama çalışması yaparak sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması yapıyor.

Her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla arttırılırken, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında; haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, dereler ve sazlık alanlarda etkin mücadele gösterilen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar da ilaçlanıyor. Vatandaşların ilaçtan etkilenmemesi için de ekipler araçlarla gece mesaisinde sokaklarda ilaçlama işlemi gerçekleştirirken, araçlardan vatandaşların ilaçtan etkilenmemesi için kapı ve pencelererin ilaçlama esnasında kapatılmasına yönelik anons yapılıyor.

Karaköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı telefondan Beyaz Masa birimine taleplerini iletmeleri gerektiği bildirildi.